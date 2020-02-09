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ФК Зенит
«Зенит» — ЦСКА: Малком и Дзюба появятся с первых минут
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
  • Телеканал Санкт-Петербург
  • Sports.ru
Матч начнется в 15:00 по петербургскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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Малком во втором матче подряд выйдет в старте «Зенита». До этого он не играл с августа

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«Зенит» сыграет против ЦСКА с нарушением лимита на легионеров

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«Зенит» — ЦСКА. Стали известны стартовые составы

Sport24.ru 06:30 
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