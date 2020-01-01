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«Зенит» не предлагал новый контракт Кузяеву
Нева Спорт
  • Нева Спорт
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  • Газета.Ru
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым, ранее покинувшим клуб на правах свободного агента.В источнике
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«Зенит» ждет, чем закончатся переговоры Кузяева с европейскими клубами

Нева Спорт 10:45
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«Зенит» не предлагал новый контракт Кузяеву

Sportbox.RU 10:44
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«Зенит» не делал нового предложения Кузяеву

Бомбардир.ру 10:40
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