НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЛогинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлонуБиатлонисты Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФАГлавный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клубЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл «Сириус»ProstoProSport«Зенит» не договорился с «Сочи» об аренде КокоринаСпорт день за днем8Спорт день за днемТульский футболZenit-fk.ruMetaratingsМР7.руФутбол РоссииODDS.ruBookmaker-ratings.ruО переходе Кокорина в «Сочи» на правах аренды Медведев узнал из СМИ. 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина. Но на тот момент нападающий отказался переходить.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Борис Ротенберг подтвердил, что контракт Кокорина с ФК «Сочи» не подписанТАСС Спорт 09:46Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не определился с условиями аренды Кокорина в «Сочи»Чемпионат 08:39«Зенит». Трансферы, Рибалта и как нейтрализовать «Локомотив»Bobsoccer 08:34рекламаГлавноеЛогинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлонуБиатлонисты Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФАГлавный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клубЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл «Сириус»Новости