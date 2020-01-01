«Зенит» не договорился с «Сочи» об аренде Кокорина

О переходе Кокорина в «Сочи» на правах аренды Медведев узнал из СМИ. 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина. Но на тот момент нападающий отказался переходить.