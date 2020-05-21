«Зенит» решил не продлевать контракт с Кузяевым
Руководством профессионального футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) было принято решение не продлевать соглашением с игроком полузащиты Далером Кузяевым. Футболист завершит сезон в составе клуба. После его завершения 27-летнему полузащитнику необходимо будет подыскать новый клуб.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Далер Кузяев, с большой долей вероятности, не будет продлевать контракт с «Зенитом». Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом. Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается в июне.