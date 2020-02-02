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«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
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Петербургский "Зенит" отказался отпускать нападающего Артема Дзюбу в лондонский "Тоттенхэм", сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, форвард находился в шорт-листе главного тренера "шпор" Жозе Моуринью в качестве замены травмированному Гарри Кейну.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды форварда на полгода. Но переход не состоялся по причине нежелания «Зенита» отпускать нападающего. К тому же сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с петербургским клубом о новом контракте.
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Дзюба зимой мог уйти в «Тоттенхэм»

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Уткин: «На место Дзюбы взяли пустое место. Лучше ничего, чем Артем — рассудил „Тоттенхэм“»

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Источник: «Тоттенхэм» приглашал Дзюбу, «Зенит» не отпустил

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