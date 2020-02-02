«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Петербургский "Зенит" отказался отпускать нападающего Артема Дзюбу в лондонский "Тоттенхэм", сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, форвард находился в шорт-листе главного тренера "шпор" Жозе Моуринью в качестве замены травмированному Гарри Кейну.В источнике
С чего всё начиналось
Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды форварда на полгода. Но переход не состоялся по причине нежелания «Зенита» отпускать нападающего. К тому же сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с петербургским клубом о новом контракте.