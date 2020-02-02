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«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Артём Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм Хотспур». Нападающий входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуринью на усиление позиции форварда после травмы Гарри Кейна.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды форварда на полгода. Но переход не состоялся по причине нежелания «Зенита» отпускать нападающего. К тому же сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с петербургским клубом о новом контракте.
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