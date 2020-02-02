«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»
Руководство «Зенита» приняло решение, что нападающий должен остаться в Санкт-Петербурге. Плюс, Дзюба предварительно согласовал с «сине-бело-голубыми» условия нового контракта. Напомним, что Артем перешел в «Зенит» в 2015 году.В источнике
С чего всё начиналось
Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды форварда на полгода. Но переход не состоялся по причине нежелания «Зенита» отпускать нападающего. К тому же сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с петербургским клубом о новом контракте.