«Зенит» не отпустил Дзюбу в лондонский «Тоттенхэм»
Нападающего хотели взять в аренду на замену травмированному Гарри Кейну. Петербургский «Зенит» отказался отпускать нападающего Артема Дзюба в аренду в лондонский «Тоттенхэм», сообщает «Чемпионат.com». Игрок находился в шорт-листе главного тренера английского клуба Жозе Моуриньо.В источнике
С чего всё начиналось
Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды форварда на полгода. Но переход не состоялся по причине нежелания «Зенита» отпускать нападающего. К тому же сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с петербургским клубом о новом контракте.