«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба. Функционер отметил, что со следующего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет действовать новый лимит на легионеров, поэтому команда будет учитывать это.В источнике
С чего всё начиналось
"Зенит" не планирует делать массовых закупок футболистов в текущее трансферное окно, заявил РИА Новости генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев. "Зенит" в понедельник объявил о подписании трехлетнего контракта с Ловреном, который ранее выступал за английский "Ливерпуль".