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Газета.RuГазета.Ru
«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно
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Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба. Функционер отметил, что со следующего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет действовать новый лимит на легионеров, поэтому команда будет учитывать это.В источнике
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Медведев: «Зенит» не собирается делать массовых закупок летом

"Зенит" не планирует делать массовых закупок футболистов в текущее трансферное окно, заявил РИА Новости генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев. "Зенит" в понедельник объявил о подписании трехлетнего контракта с Ловреном, который ранее выступал за английский "Ливерпуль".
РИА Новости 00:39
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Медведев о трансферах «Зенита»: «Не собираемся делать массовых закупок»

Sports.ru 02:43
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Гендиректор «Зенита» пообещал не делать массовых закупок летом

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«Зенит» не планирует делать массовых закупок на трансферном рынке

Sport24.ru 01:37 
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