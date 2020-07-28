«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба. Функционер отметил, что со следующего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет действовать новый лимит на легионеров, поэтому команда будет учитывать это.