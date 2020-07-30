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Газета.RuГазета.Ru
«Зенит» не планирует искать нового тренера
Soccernews.ru
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Петербургский "Зенит" не планирует искать нового главного тренера. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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«Р-Спорт»: «Зенит» не ищет замену Семаку

Soccernews.ru вчера в 14:09
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«Зенит» не ищет замены Семаку

Metaratings вчера в 14:00
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«Зенит» не планирует искать нового тренера

Газета.Ru вчера в 13:53
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