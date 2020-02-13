«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Стоит отметить, что "Сочи" арендовал Кокорина ещё 21 января, но тогда форвард отказался менять команду. Из-за демарша его отправили в дубль "Зенита". Накануне владелец сочинского клуба Борис Ротенберг объявил о договорённости о переходе игрока, позднее эту информацию подтвердил агент футболиста.В источнике
С чего всё начиналось
"Сочи" 21 января на своем сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард вышел с капитанской повязкой в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче с катарским "Аль-Увайнахом" и сделал хет-трик.