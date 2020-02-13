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«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Sports.ru
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Стоит отметить, что "Сочи" арендовал Кокорина ещё 21 января, но тогда форвард отказался менять команду. Из-за демарша его отправили в дубль "Зенита". Накануне владелец сочинского клуба Борис Ротенберг объявил о договорённости о переходе игрока, позднее эту информацию подтвердил агент футболиста.В источнике
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С чего всё начиналось
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Борис Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдет в «Сочи»

"Сочи" 21 января на своем сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард вышел с капитанской повязкой в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче с катарским "Аль-Увайнахом" и сделал хет-трик.
РИА Новости вчера в 01:52
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