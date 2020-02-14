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«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Soccer.ru
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Позже «Зенит» не взял россиянина на основной сбор и перевел во вторую команду.13 февраля владелец «Сочи» заявил, что достиг договоренности с форвардом о переходе и остаток сезона игрок проведет в аренде в сочинском клубе. Эти сведения подтвердил и агент Кокорина.В источнике
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С чего всё начиналось
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Борис Ротенберг подтвердил, что Кокорин перейдет в «Сочи»

"Сочи" 21 января на своем сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард вышел с капитанской повязкой в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче с катарским "Аль-Увайнахом" и сделал хет-трик.
РИА Новости 13 февраля в 01:52
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В «Зените» не подтвердили переход Кокорина в «Сочи»

Советский спорт вчера в 06:20 
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В «Зените» не подтвердили аренду Кокорина в «Сочи»

РИА Новости вчера в 04:51
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«Зенит»: Аренду Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждаем

Фонтанка.Ру вчера в 04:29
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