Позже «Зенит» не взял россиянина на основной сбор и перевел во вторую команду.13 февраля владелец «Сочи» заявил, что достиг договоренности с форвардом о переходе и остаток сезона игрок проведет в аренде в сочинском клубе. Эти сведения подтвердил и агент Кокорина.В источнике
"Сочи" 21 января на своем сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард вышел с капитанской повязкой в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче с катарским "Аль-Увайнахом" и сделал хет-трик.