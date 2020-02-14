Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко позднее сообщил РИА Новости, что клуб узнал о достижении договоренности о переходе Кокорина в "Сочи" из прессы, клуб в настоящее время не получал официальных бумаг ни от футболиста, ни от "Сочи". "Зенит" аренду Александра Кокорина в ФК "Сочи" не подтверждает.