«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Позже «Зенит» не взял россиянина на основной сбор и перевел во вторую команду.13 февраля владелец «Сочи» заявил, что достиг договоренности с форвардом о переходе и остаток сезона игрок проведет в аренде в сочинском клубе. Эти сведения подтвердил и агент Кокорина.В источнике
С чего всё начиналось
Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко позднее сообщил РИА Новости, что клуб узнал о достижении договоренности о переходе Кокорина в "Сочи" из прессы, клуб в настоящее время не получал официальных бумаг ни от футболиста, ни от "Сочи". "Зенит" аренду Александра Кокорина в ФК "Сочи" не подтверждает.
РИА Новости вчера в 09:23