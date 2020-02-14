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«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Футбол России
  • Телеканал Санкт-Петербург1:56
  • Пятый канал0:36
  • Piter.tv0:47
Позже «Зенит» не взял россиянина на основной сбор и перевел во вторую команду.13 февраля владелец «Сочи» заявил, что достиг договоренности с форвардом о переходе и остаток сезона игрок проведет в аренде в сочинском клубе. Эти сведения подтвердил и агент Кокорина.В источнике
С чего всё начиналось
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В «Зените» не подтвердили аренду Кокорина в «Сочи»

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко позднее сообщил РИА Новости, что клуб узнал о достижении договоренности о переходе Кокорина в "Сочи" из прессы, клуб в настоящее время не получал официальных бумаг ни от футболиста, ни от "Сочи". "Зенит" аренду Александра Кокорина в ФК "Сочи" не подтверждает.
РИА Новости вчера в 04:51
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