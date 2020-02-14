«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Позже «Зенит» не взял россиянина на основной сбор и перевел во вторую команду.13 февраля владелец «Сочи» заявил, что достиг договоренности с форвардом о переходе и остаток сезона игрок проведет в аренде в сочинском клубе. Эти сведения подтвердил и агент Кокорина.