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«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Soccer.ru
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В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о готовящемся переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.В источнике
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Подробнее о событии
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«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина

Sport.ru 05:55
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В «Зените» не подтвердили аренду Кокорина в «Сочи»

РИА Новости 04:51
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В «Зените» не подтвердили переход Кокорина в «Сочи»

Советский спорт 06:20 
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