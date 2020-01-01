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«Зенит» не предлагал новый контракт Кузяеву
Gazeta.SPb
  • Деловое.ТВ0:56
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым, ранее покинувшим клуб на правах свободного агента.В источнике
С чего всё начиналось
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«Зенит» не делал нового предложения Кузяеву. Игрок ведёт переговоры с европейскими клубами

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым, покинувшим клуб по истечении контракта в связи с желанием выступать в Европе.
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Медведев: информация о том, что «Зенит» сделал предложение Кузяеву, не соответствует действительности

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Медведев рассказал, делал ли «Зенит» новое предложение Кузяеву

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«Зенит» не предлагал новый контракт Кузяеву

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