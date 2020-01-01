«Зенит» не предлагал новый контракт Кузяеву
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым, ранее покинувшим клуб на правах свободного агента.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым, покинувшим клуб по истечении контракта в связи с желанием выступать в Европе.
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