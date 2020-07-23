«Зенит» не собирается продавать иранского нападающего команды Азмуна
Футбольный клуб «Зенит» не планирует вести переговоры о продаже нападающего Сердара Азмуна, передаёт ТАСС. Как сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев, мастерство Азмуна продолжает расти, а это означает, что его рыночная стоимость ещё не достигла потолка.В источнике Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка. Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам.Фонтанка.Ру05:12
С чего всё начиналось
Футбольный клуб "Зенит" не собирается вести переговоры о продаже иранского нападающего команды Сердара Азмуна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев. В начале июня портал AreaNapoli сообщал об интересе итальянского "Наполи" к Азмуну.