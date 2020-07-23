Футбольный клуб "Зенит" не собирается вести переговоры о продаже иранского нападающего команды Сердара Азмуна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев. В начале июня портал AreaNapoli сообщал об интересе итальянского "Наполи" к Азмуну.