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«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по Азмуну
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном переходе форварда Сердара Азмуна в «Наполи». Ранее сообщалось об интересе неаполитанского клуба к 25-летнему иранцу.В источнике
С чего всё начиналось
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Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не ведет переговоры с «Наполи» о трансфере Азмуна

Руководство футбольного клуба "Зенит" не ведет переговоры с итальянским "Наполи" и другими клубами по продаже иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
ТАСС Спорт вчера в 15:07
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«Зенит» не ведёт переговоров с «Наполи» по Азмуну

Metaratings вчера в 17:22
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«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по Азмуну

Спорт-Экспресс вчера в 16:15
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Медведев: «Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» о трансфере Азмуна

Футбол России вчера в 16:08
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