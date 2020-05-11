«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по Азмуну
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном переходе форварда Сердара Азмуна в «Наполи». Ранее сообщалось об интересе неаполитанского клуба к 25-летнему иранцу.В источнике
С чего всё начиналось
Руководство футбольного клуба "Зенит" не ведет переговоры с итальянским "Наполи" и другими клубами по продаже иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
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