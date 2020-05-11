«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по Азмуну

Петербургский дневник 13

























Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном переходе форварда Сердара Азмуна в «Наполи». Ранее сообщалось об интересе неаполитанского клуба к 25-летнему иранцу. В источнике