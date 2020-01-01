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«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по Азмуну
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном переходе форварда Сердара Азмуна в «Наполи». Ранее сообщалось об интересе неаполитанского клуба к 25-летнему иранцу.В источнике
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«Зенит» не ведёт переговоров с «Наполи» по Азмуну

Metaratings 17:22
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«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по Азмуну

Спорт-Экспресс 16:15
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Медведев: «Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» о трансфере Азмуна

Футбол России 16:08
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