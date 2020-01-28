НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин не поедет на второй сбор «Сочи»«Зенит» не взял Кокорина на тренировочный сбор в ИспаниюЗарплата Александра Кокорина в «Зените» составила 20 тысяч рублейГендиректор «Сочи» надеется, что Кокорин все же сможет сыграть за клубОрлов сомневается, что Кокорин перейдет в «Сочи»ГлавноеКокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиянТренер «Вашингтона»: «Овечкин обогнал настоящую легенду»ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»Владимир Федотов: «Состав позволяет „Сочи“ бороться за еврокубки»РИА НовостиКокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»Soccer.ru319РЕН ТВ0:10Телеканал Санкт-Петербург2:26Пятый канал1:20Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.В источнике Комментировать243Подробнее о событии «Зенит» не взял Кокорина на второй сборSport.ru 03:29Кокорин – раб. Ему лучше сбежать из РоссииЧемпионат 03:10Кокорин не полетел на сбор с «Зенитом», питерцы присматриваются к футболисту из ИракаСпорт-Экспресс 04:15Ещё по темеКокорин не поедет на второй сбор «Сочи»«Зенит» не взял Кокорина на тренировочный сбор в ИспаниюЗарплата Александра Кокорина в «Зените» составила 20 тысяч рублейГендиректор «Сочи» надеется, что Кокорин все же сможет сыграть за клубОрлов сомневается, что Кокорин перейдет в «Сочи»ГлавноеКокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиянТренер «Вашингтона»: «Овечкин обогнал настоящую легенду»ЦСКА интересуется полузащитником «Андерлехта»Владимир Федотов: «Состав позволяет „Сочи“ бороться за еврокубки»Новости