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Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Soccer.ru
  • РЕН ТВ0:10
  • Телеканал Санкт-Петербург2:26
  • Пятый канал1:20
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.В источнике
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«Зенит» не взял Кокорина на второй сбор

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