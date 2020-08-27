«Зенит» обратился в РФС из-за удаления Барриоса и эпизода с Малкомом
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за удаления Вильмара Барриоса и эпизода с падением Малкома.В источнике Сегодня мы отправили запрос в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме. В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения.Бомбардир.ру14:38