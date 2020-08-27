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«Зенит» обратился в РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»
RT на русском
  • Телеканал Санкт-Петербург1:12
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).В источнике
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Александр Медведев
Сегодня мы отправили запрос в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме. В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения.Бомбардир.рувчера в 14:38
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«Зенит» пожаловался в РФС на судейство в игре с «Динамо»

ProstoProSport 01:28 
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«Зенит» обратился в РФС за разъяснениями по двум эпизодам в матче с «Динамо»

Sport24.ru вчера в 14:00 
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Медведев: «Хотим детальных разъяснений по работе судьи в матче с „Динамо“»

Soccer.ru вчера в 13:57
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