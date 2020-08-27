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Газета.RuГазета.Ru
«Зенит» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»
Sportbox.RU
  • Телеканал Санкт-Петербург1:12
Петербургский "Зенит" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства в матче против московского "Динамо", передает ТАСС. Сине-бело-голубые уступили со счетом 0:1.В источнике
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Александр Медведев
Сегодня мы отправили запрос в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме. В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения.Бомбардир.ру14:38
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«Зенит» обратился в РФС из-за неназначенного пенальти за падение Малкома

RT на русском 14:32
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«Зенит» обратился в РФС за разъяснениями по двум эпизодам в матче с «Динамо»

Sport24.ru 14:00 
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Медведев: «Хотим детальных разъяснений по работе судьи в матче с „Динамо“»

Soccer.ru 13:57
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