«Зенит» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»
Петербургский "Зенит" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства в матче против московского "Динамо", передает ТАСС. Сине-бело-голубые уступили со счетом 0:1.В источнике Сегодня мы отправили запрос в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме. В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения.Бомбардир.ру14:38