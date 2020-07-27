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Газета.RuГазета.Ru
Стала известна сумма трансфера Ловрена в «Зенит»
DP.RU
  • Телеканал Санкт-Петербург2:04
  • РЕН ТВ0:24
  • Piter.tv0:31
Стала известна сумма трансфера хорватского защитника Деяна Ловрена из "Ливерпуля" в петербургский "Зенит".В источнике
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Ярошевский о переходе Ловрена в «Зенит»: Это отличный трансфер

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РБК спорт 12:12
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Sport.ru 11:14
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