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Газета.RuГазета.Ru
Стала известна сумма трансфера Ловрена в «Зенит»
DP.RU
  • РЕН ТВ0:24
  • Piter.tv0:31
  • Телеканал Санкт-Петербург1:10
Стала известна сумма трансфера хорватского защитника Деяна Ловрена из "Ливерпуля" в петербургский "Зенит".В источнике
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Подробнее о событии
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Болельщики «Ливерпуля» - о переходе Ловрена в «Зенит»: «Наслаждайтесь, парни, вы получили суперзвезду». ВИДЕО

Sport.ru 11:14
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Денис Казанский прокомментировал переход Деяна Ловрена в «Зенит»

Телеканал Санкт-Петербург 11:09
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Стала известна сумма трансфера Ловрена в «Зенит»

Газета.Ru 10:49
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