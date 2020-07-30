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Дзюба продлил контракт с «Зенитом»
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Форвард Артем Дзюба продлил контракт с петербургским "Зенитом", передает сайт сине-бело-голубых. Отмечается, что соглашение составлено по формуле "2+1".В источнике
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