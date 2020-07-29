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«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
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«Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении. Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Бранислав Иванович покидает «Зенит»

1 февраля 2017-го Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го Иванович стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провел 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.
ФК Зенит 05:00
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Гендиректор «Зенита»: «Предложить Ивановичу снизить зарплату или быть игроком ротации было бы неуважением к нему»

Матч ТВ 05:57
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«Зенит» объявил об уходе из команды Бранислава Ивановича

Петербургский дневник 05:48
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Иванович: «Очень доволен, что все в „Зените“ сложилось успешно»

Sport24.ru 05:41 
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