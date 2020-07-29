«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

«Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении. Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года.