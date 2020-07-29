«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
«Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении. Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года.В источнике
С чего всё начиналось
1 февраля 2017-го Бранислав Иванович присоединился к «Зениту». В июле 2018-го Иванович стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провел 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.
Петербургский дневник 05:48