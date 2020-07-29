НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Гол.руГол.ру
«Зенит» объявил об уходе Ивановича и Смольникова
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Город55.ру
  • TV BRICS
  • Soccernews.ru
  • Soccer.ru
  • ODDS.ru
  • LiveResult.Ru
  • 78.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • ИА Красная Весна
  • LiveSport.ru
  • Тульский футбол
  • КП - Санкт-Петербург
  • Zenit-fk.ru
  • РБК спорт
  • Спорт день за днем
  • DP.RU
  • Общественная служба новостей
  • Петербургский дневник
  • Нева Спорт
Смольников играл с 2013 года: 198 матчей, 10 голов, 11 ассистов. А еще сегодня из "Зенита" ушел Олег Шатов.В источнике
22
Подробнее о событии
alt

ФК «Зенит» официально попрощался с Браниславом Ивановичем

News.ru 08:07
alt

Гендиректор «Зенита»: «Предложить Ивановичу снизить зарплату или быть игроком ротации было бы неуважением к нему»

Матч ТВ 05:57
alt

«Зенит» объявил об уходе из команды Бранислава Ивановича

Петербургский дневник 05:48
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости