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«Зенит» сообщил об уходе 10 футболистов
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Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил, что клуб покидают 10 игроков. Антон Синяк ушёл в "Томь", Никита Каккоев - в "Нижний Новгород", а Томас Рукас - в "Енисей".В источнике
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