НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича«Зенит» объявил об уходе Олега ШатоваФутболист Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»Олег Шатов покинул петербургский «Зенит»Главное«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ«Спартак» опроверг требования Глушакова о зарплате в 1,5 миллиона евроРотенберг допустил, что Кокорин останется в «Сочи»Иванов покинул пост генерального директора «Химок»ТАСС Спорт«Зенит» объявил об уходе футболиста СмольниковаЕвро-футбол.ру18Евро-футбол.руDP.RUРБК спортМатч ТВСпорт-ЭкспрессLiveResult.RuSoccer.ruФутбол РоссииCT newsPiter.tvMetaratingsПетербургский дневникГЛАС.RUКП - Санкт-ПетербургGazeta.SPbНева СпортСпорт день за днемГазета.RuЗащитник Игорь Смольников покинул петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны не стали продлевать контракт, который подошел к концу.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Игорь Смольников покинул «Зенит»Metaratings 04:25«Зенит» объявил об уходе СмольниковаСпорт-Экспресс 04:11Смольников официально покинул «Зенит»Sport24.ru 04:06 рекламаЕщё по теме«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича«Зенит» объявил об уходе Олега ШатоваФутболист Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»Олег Шатов покинул петербургский «Зенит»Главное«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ«Спартак» опроверг требования Глушакова о зарплате в 1,5 миллиона евроРотенберг допустил, что Кокорин останется в «Сочи»Иванов покинул пост генерального директора «Химок»Новости