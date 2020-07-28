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«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова
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Защитник Игорь Смольников покинул петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны не стали продлевать контракт, который подошел к концу.В источнике
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Подробнее о событии
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Игорь Смольников покинул «Зенит»

Metaratings 04:25
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«Зенит» объявил об уходе Смольникова

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Смольников официально покинул «Зенит»

Sport24.ru 04:06 
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