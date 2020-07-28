НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» объявил об уходе Ивановича и Смольникова«Зенит» объявил об уходе Олега ШатоваФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова на два годаОлег Шатов покинул петербургский «Зенит»Главное«Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три голаВ сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августаДубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»ТАСС Спорт«Зенит» объявил об уходе футболиста СмольниковаЕвро-футбол.ру20Евро-футбол.руDP.RUРБК спортМатч ТВСпорт-ЭкспрессГЛАС.RULiveResult.RuФутбол РоссииSoccer.ruCT newsPiter.tvMetaratingsГазета.RuПетербургский дневникНева СпортКП - Санкт-ПетербургGazeta.SPbSoccernews.ruСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruЗащитник Игорь Смольников покинул петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны не стали продлевать контракт, который подошел к концу.В источнике Комментировать4Подробнее о событии Гендиректор «Зенита»: расстроен, что Игорь Смольников не принял наше предложениеЧемпионат 15:10Александр Медведев: «Зенит» старался как мог, чтобы Смольников продолжил карьеру в Санкт-ПетербургеСоветский спорт 14:00Гендиректор «Зенита»: расстроен, что Смольников не принял предложениеРИА Новости 13:28рекламаЕщё по теме«Зенит» объявил об уходе Ивановича и Смольникова«Зенит» объявил об уходе Олега ШатоваФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова на два годаОлег Шатов покинул петербургский «Зенит»Главное«Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три голаВ сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон«Зенит» проведет первый матч нового сезона в РПЛ 11 августаДубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Сампдорию»Новости