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«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова
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Защитник Игорь Смольников покинул петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды. Стороны не стали продлевать контракт, который подошел к концу.В источнике
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Гендиректор «Зенита»: расстроен, что Игорь Смольников не принял наше предложение

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Гендиректор «Зенита»: расстроен, что Смольников не принял предложение

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