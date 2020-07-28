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«Зенит» объявил об уходе Ивановича и Смольникова
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Смольников играл с 2013 года: 198 матчей, 10 голов, 11 ассистов. А еще сегодня из "Зенита" ушел Олег Шатов.В источнике
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