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«Зенит» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России
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Петербургский "Зенит" и "Оренбург" определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России.В источнике
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«Зенит» — «Оренбург»: Васютин дебютировал в Тинькофф РПЛ

ФК Зенит 14:02
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Вратарь Васютин дебютирует за «Зенит» в РПЛ

78.ru 12:40
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Ворота «Зенита» в игре с «Оренбургом» будет защищать Александр Васютин

Телеканал Санкт-Петербург 12:27
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