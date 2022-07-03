Sport24.ru«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Црвеной Звездой»Сегодня, 3 июля, в Сочи состоится товарищеский между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».Sport24.ruСтартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.ЧемпионатСине-бело-голубые объявили стартовый состав на игру.Sport24.ru«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.ЧемпионатЧитать далееСвернутьСпорт уик-эндSport24.ruLiveResult.RuMetaratingsНевские НовостиБомбардир.руПодробнее о событииСтал известен состав «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»Metaratings12:57Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав перед битвой чемпионовНевские Новости12:35«Зенит» назвал стартовый состав на «битву чемпионов» против сербской «Црвены Звезды»Мойка7812:26«Зенит» назвал стартовый состав на матч против «Црвены Звезды»Футбол на Куличках12:20«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Црвеной Звездой»Sport24.ru12:17«Зенит» огласил состав на матч против «Црвены Звезды» - Касьерра остался в запасеLiveResult.Ru12:13«Зенит» — «Црвена Звезда»: Алип и Мостовой появятся с первых минутФК Зенит12:04Показать ещёОценить4