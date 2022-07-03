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«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Сегодня, 3 июля, в Сочи состоится товарищеский между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».
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Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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Сине-бело-голубые объявили стартовый состав на игру.
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«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.
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