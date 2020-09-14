«Зенит» победил «Арсенал» со счетом 3:1

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:1 в матче седьмого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Матч состоялся в понедельник, 14 сентября, на «Газпром Арене».