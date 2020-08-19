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«Зенит» обыграл ЦСКА в матче ЧР по футболу
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Санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче чемпионата России по футболу одолел ЦСКА со счетом 2:1. Счет открыл Сердар Азмун на 19-минуте. Всего через семь минут армеец Влашич счет сравнял.В источнике
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