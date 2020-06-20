ЦСКА — Зенит 0:4

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.