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ЦСКА — Зенит 0:4
Вести.Ru
  • Известия0:44
  • Пятый канал0:56
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.В источнике
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Яркая победа «Зенита» над ЦСКА в видеообзоре матча 23-го тура РПЛ

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Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить ЦСКА в Москве

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