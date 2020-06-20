«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России

Футболисты петербургского "Зенита" на выезде крупно обыграли московский ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Субботняя встреча в Москве завершилась со счетом 4:0.