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«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
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Футболисты петербургского "Зенита" на выезде крупно обыграли московский ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Субботняя встреча в Москве завершилась со счетом 4:0.В источнике
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