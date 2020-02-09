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«Зенит» обыграл «Ленинградец» во втором за день контрольном матче
АиФ Санкт-Петербург
  • Мой Брянск0:49
Футболисты петербургского "Зенита" одержали вторую победу за день на сборе в Испании, переиграв в контрольном матче "Ленинградец".В источнике
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Дубль Ригони принёс «Зениту» победу в матче с «Ленинградцем»

Чемпионат 12:43
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Дубль Ригони помог «Зениту» обыграть «Ленинградец» в товарищеском матче

Матч ТВ 11:46
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Дубль Ригони помог «Зениту» обыграть «Ленинградец» в товарищеском матче

Sportbox.RU 11:46
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