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«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
Газета.Ru
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Санкт-Петербургский «Зенит»обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.В источнике
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