«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России

Санкт-Петербургский «Зенит»обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.