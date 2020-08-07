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«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
Российская газета
  • Известия1:12
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  • Мой Брянск0:50
  • РЕН ТВ0:18
Санкт-Петербургский «Зенит»обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона-2019/2020. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.В источнике
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