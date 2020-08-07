НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России«Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок могут сделать по 6 замен«Зенит» и «Локомотив» назвали составы на матч за СуперкубокВилков рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок РоссииГлавное«Зенит» выиграл Суперкубок РоссииРоналду пропустит четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за десять летПолузащитник «Урала» Ефремов может пропустить матч с «Динамо»«Питтсбург» с Малкиным выбыл из борьбы за Кубок СтэнлиВаран взял на себя вину за вылет «Реала» из Лиги чемпионовВести.Ru«Зенит» выиграл Суперкубок РоссииГазета.Ru724Известия1:12Телеканал 360°0:16Пятый канал0:14НТВ0:34Мой Брянск0:50РЕН ТВ0:19Моя Москва.онлайн0:52Определился обладатель Суперкубка России. Им стал чемпион страны "Зенит", обыгравший с результатом 2:1 вторую команду прошлого сезона столичный "Локомотив".В источнике Комментировать661Подробнее о событии «Зенит» выиграл третий за год трофей, «Ювентус» провалил Лигу чемпионов, но всех затмил РодченковСоветский спорт вчера в 22:30«Блаженный» Дзюба после выигранного требла. Лучшие фото с матча за СуперкубокЧемпионат 02:30Трофеи «Зенита» почти не удивляют. Нет, ну а кто еще?Матч ТВ вчера в 15:40рекламаЕщё по теме«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России«Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок могут сделать по 6 замен«Зенит» и «Локомотив» назвали составы на матч за СуперкубокВилков рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок РоссииГлавное«Зенит» выиграл Суперкубок РоссииРоналду пропустит четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за десять летПолузащитник «Урала» Ефремов может пропустить матч с «Динамо»«Питтсбург» с Малкиным выбыл из борьбы за Кубок СтэнлиВаран взял на себя вину за вылет «Реала» из Лиги чемпионовНовости