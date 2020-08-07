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«Зенит» выиграл Суперкубок России
Газета.Ru
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Определился обладатель Суперкубка России. Им стал чемпион страны "Зенит", обыгравший с результатом 2:1 вторую команду прошлого сезона столичный "Локомотив".В источнике
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