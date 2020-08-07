НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Локомотив» сократил преимущество «Зенита» в игре за Суперкубок«Зенит» и «Локомотив» назвали составы на матч за СуперкубокВ матче за Суперкубок России хотели отменить дополнительное времяСемак назвал Семина лучшим тренером РПЛ прошедшего сезонаИгрок «Зенита» Шамкин опроверг, что болен коронавирусомГлавное«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовКучаев и Дзагоев помогли ЦСКА обыграть «Химки»Российский боец Ахмедов проиграл экс-чемпиону UFC ВайдмануАндреа Пирло возглавил «Ювентус»Кикнадзе вступил в перепалку с фанатами «Локомотива»Ведомости«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок РоссииРоссийская газета723Известия1:12Телеканал 360°0:16Пятый канал0:14НТВ0:34Мой Брянск0:50РЕН ТВ0:19Моя Москва.онлайн0:52Санкт-Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона – 2019/2020. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ арена» в Москве.В источнике Комментировать782Подробнее о событии Суперкубок передан в клубный музей «Зенита» на вечное хранениеСпорт уик-энд 01:16«Зенит» оформил треблВсе про Спорт ру 00:10«Блаженный» Дзюба после выигранного требла. Лучшие фото с матча за СуперкубокЧемпионат 02:30рекламаЕщё по теме«Локомотив» сократил преимущество «Зенита» в игре за Суперкубок«Зенит» и «Локомотив» назвали составы на матч за СуперкубокВ матче за Суперкубок России хотели отменить дополнительное времяСемак назвал Семина лучшим тренером РПЛ прошедшего сезонаИгрок «Зенита» Шамкин опроверг, что болен коронавирусомГлавное«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовКучаев и Дзагоев помогли ЦСКА обыграть «Химки»Российский боец Ахмедов проиграл экс-чемпиону UFC ВайдмануАндреа Пирло возглавил «Ювентус»Кикнадзе вступил в перепалку с фанатами «Локомотива»Новости