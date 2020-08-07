«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России

Санкт-Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1 и стал обладателем Суперкубка России сезона – 2019/2020. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ арена» в Москве.