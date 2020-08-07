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Зенит — Локомотив 2:1
Газета.Ru
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Санкт-петербургский «Зенит» взял верх над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу 2020 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Зенита».В источнике
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