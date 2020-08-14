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«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
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Петербургский футбольный клуб «Зенит» победил «Ростов» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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