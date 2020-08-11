Ротор — Зенит 0:2

Петербургский «Зенит» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.