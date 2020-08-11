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Ротор — Зенит 0:2
V1.ru
  • Моя Москва.онлайн0:46
Петербургский «Зенит» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.В источнике
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Смотрите лучшие кадры с матча между «Ротором» и «Зенитом»

V1.ru 17:20
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Гол Дзюбы и первая победа чемпиона в видеообзоре матча «Ротор» - «Зенит» (ВИДЕО)

Sport.ru 14:14
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Для Дзюбы прошлый сезон будто не заканчивался. Забивает в каждом матче!

Чемпионат 13:21
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