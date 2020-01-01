«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили «Тамбов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Петербурге встреча закончилась со счетом 4:1.