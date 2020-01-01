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«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Нева Спорт
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили «Тамбов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Петербурге встреча закончилась со счетом 4:1.В источнике
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«Зенит» обыграл «Тамбов» в четвёртом туре чемпионата РПЛ

FlashNord 13:24
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«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Коммерсантъ 13:07
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«Зенит» обыграет «Тамбов» в четвертом туре РПЛ 22 августа

Vprognoze.ru 06:10
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